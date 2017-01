Der 23 Jahre alte Defensivspieler ist bis zum Saisonende von Hannover 96 an den Ligakonkurrenten in Düsseldorf ausgeliehen. Ob Fortuna am Saisonende die festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 300.000 Euro zahlen wird, um Hoffmann endgültig nach Düsseldorf zu holen, ist unter diesen Umständen ungewiss.

dpa/pb