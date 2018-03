Horrorfoul im Halbfinale der DEL-Play-offs - Plachta verletzt vom Eis - München siegt

Beim ersten Spiel der Play-off-Halbfinalserie in der DEL zwischen dem EHC Red Bull München und den Adler Mannheim hat der Steve Pinizzotto den deutschen Nationalspieler Matthias Plachta unfair in die Bande gecheckt. Der musste daraufhin verletzt das Eis verlassen. München siegt am Ende.