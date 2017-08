Nach Streit mit ARD: Die Gründe für den Scholl-Zoff

Konkret war es vor den Halbfinalspielen beim Confed Cup zwischen Deutschland und Mexiko sowie Chile und Portugal um einen Bericht über Doping in der russischen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM vor drei Jahren gegangen. Scholl sagte im BR-Hörfunk, dass ihm die Vorberichterstattung zu negativ gewesen sei, und das nicht zum ersten Mal. An diesem Tag habe dieses Doping-Thema «nichts in der Sendung verloren» gehabt, sagte Scholl. «Es hatte in dem Moment überhaupt keine Relevanz.»