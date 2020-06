BVB-Star Erling Haaland: "Haben viele Siegertypen bei uns" - Berater Raiola "ein fantastischer Typ"

Erling Haaland ist der Shootingstar bei Borussia Dortmund und hat sich seit seinem Wechsel im Winter mit vielen Toren direkt als wichtiger Spieler in die BVB-Elf eingefügt. Im Borussia-Dortmund-Podcast sprach der Norweger über seine Mannschaft und den Hype um seine Person. So gehören für ihn Innenverteidiger Mats Hummels , Mittelfeld-Motor Thomas Delaney und Flügelstürmer Jadon Sancho zu den wichtigen Bezugspersonen des 19-Jährigen bei den Schwarz-Gelben.

Über Ex-DFB-Spieler Hummels geriet Haaland regelrecht ins Schwärmen: "Als ich in die Kabine kam, sah ich Mats Hummels, der schon viele verschiedene Titel gewonnen hat, auch die WM, und dann weißt du, du willst das auch erreichen, du willst auch diese Siegermentalität, die Mats hat. Er ist ein Krieger, wenn man das so sagen kann, und bringt mir viel bei." Er und Hummels seien "gute Freunde" geworden, die über vieles auch abseits des Fußballs reden. "Er ist ein fantastischer Spieler. Ich bin froh, ihn ihm Team zu haben."

Der Däne Delaney sei darüber hinaus für ihn wichtig, weil er dieselbe Sprache spricht und ihm dadurch viel helfen könne. Über Sancho sagte Haaland: "Ich habe keine Worte für ihn. Er ist so gut." Im Bezug auf das Team im Kollektiv merkte das Sturmtalent an: "Wir haben viele Siegertypen bei uns, man muss es nur auch im Spiel zeigen." Immer wieder keimte die Diskussion auf, dass der BVB ein Mentalitätsproblem habe. Unter anderem Kapitän Marco Reus hatte sich zu diesem Thema in dieser Saison deutlich geäußert ("Eure Mentalitäts-Scheiße geht mir so auf die Eier").