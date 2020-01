Dramatisches EM-Aus für Recke Martinovic

Wie bitter ist das denn? Handball-Recke Ivan Martinovic hatte sein EM-Ticket schon sicher in der Tasche – doch jetzt verpasst er seine Turnier-Premiere im Herrenbereich und möglicherweise auch die nächsten Spiele der TSV Hannover-Burgdorf. Am Montag verletzte sich der Kroate beim Training in Zagreb so schlimm am linken Fuß, dass er die Übungseinheit abbrechen musste – ausgerechnet an seinem 22. Geburtstag. Er wird auf dem schnellsten Weg nach Hannover kommen, wo eine MRT-Untersuchung für eine genaue Diagnose Aufschluss geben soll.