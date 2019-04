FC Bayern in der Einzelkritik gegen den 1. FC Heidenheim: Die Noten zum irren Pokalspiel

Was für ein Pokalspiel, da hat der deutsche Rekordmeister noch einmal Glück gehabt! Der FC Bayern München hat sich im DFB-Pokal-Viertelfinale einen 5:4-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim erkämpft. Nach der Roten Karte für Niklas Süle in der 15. Spielminute war der Rekordmeister lange Zeit in Unterzahl und drehte die Partie nach einem 1:2-Rückstand auf eine scheinbar komfortable 4:2-Führung. Ausgerechnet dann bekam der 1. FC Heidenheim aber noch einmal die dritte Luft und kämpfte sich auf ein 4:4 heran. Am Ende ist der knappe 5:4-Sieg des deutschen Rekordmeisters dank eines von Robert Lewandowski verwandelten Handelfmeters mehr als glücklich.