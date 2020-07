Knapper Chelsea-Sieg gegen Absteiger Norwich: Künftiger Werner-Klub auf Champions-League-Kurs

Der FC Chelsea hat im Kampf um die Qualifikation für die Champions League vorgelegt. Der zukünftige Klub von Nationalspieler Timo Werner gewann am Dienstagabend mit 1:0 (1:0) gegen den von Daniel Farke trainierten schon feststehenden Absteiger Norwich City. Chelseas Vorsprung als Tabellendritter (63) der englischen Premier League auf Leicester City und Manchester United (beide 59) beträgt vier Punkte. Der Fünfte verpasst am Ende die Königsklasse. ManUnited und Leicester sind am Donnerstag im Einsatz.