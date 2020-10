Zum 50-jährigen Jubiläum: Ein halbes Jahrhundert Frauenfußball in Deutschland zum Durchklicken

"Es ist einfach schön zu sehen, dass es den Frauenfußball schon 50 Jahre gibt, was in der Zeit entstanden ist und auch immer noch entsteht und sich entwickelt", sagte Chelsea-Profi Leupolz in einer Medienrunde des DFB in der vergangenen Woche: "Wir sollten uns aber immer weiterentwickeln wollen. Die vielen Jahre haben keine Aussagekraft mehr, wenn die Entwicklung stagniert." Von einer möglichen Austragung der WM 2027, auf die sich Deutschland bewirbt, erhofft sich die 26 Jahre alte Mittelfeldspielerin einen Schub an Attraktivität und Aufmerksamkeit für den deutschen Frauenfußball. Zu ihrer eigenen Vorbildfunktion meint sie: "Ich will Werte wie Vielfalt, Toleranz und Offenheit, die ich auch privat lebe, an Jüngere vermitteln. Mich selbst haben einige Menschen geprägt, Silvia Neid zum Beispiel sehr stark."