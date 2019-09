DBBL Season Opening in Hannover: ein großer Erfolg für den Frauen-Basketball

Dennoch wollte Battersby das Season-Opening in Hannover haben. „Das ist doch die beste Gelegenheit, Frauen-Basketball zu vermarkten und Zuschauer und vielleicht auch neue Sponsoren zu gewinnen“, sagte Battersby.

Hajo Rosenbrock kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. „Rund 1100 Zuschauer in beiden Hallen sind bombig. Ein Megaergebnis“, jubelte der Vorsitzende des TK Hannover. Das Season-Opening hatte alle zwölf Frauen-Erstligisten nach Hannover geführt. „Zwölf Teams, sechs Spiele, zwei Hallen, ein Super-Event“, lautet Rosenbrocks Kurzformel. Aber eine nicht gerade günstige. Rund 70 000 Euro kamen für Hallen, Shuttleservice, Catering und Spielparks für Kinder zusammen. „Eine schwarze Null schreibt hier keiner“, sagte der TKH-Chef. „Wir tragen einen großen Teil selber“, ergänzte Rodger Battersby, Sportdirektor der TKH-Frauen.

Derweil trafen sich auf dem Spielfeld nicht nur die Teams, sondern auch die Maskottchen. Lucky-Luchs, der neue Glücksbringer der TKH-Frauen, wurde in den Kreis mit acht weiteren wie Max Moorfrosch vom Laufpass, dem United-Fuchs der Rollstuhl-Basketballer und dem Marathon-Pferd Hajo aufgenommen. Rugby-Männer und Lacrosse-Damen kamen ebenso, vom TKH waren Lateintänzerformationen und die Cheerleader dabei. „Die Arbeit der 120 Volunteers aus dem Verein ist auch hoch anzurechnen.“

Nur das Ergebnis stört: So lief das Season Opening der Basketballerinnen des TK Hannover

Göttingen kommt mit 300 Fans

Stimmung herrschte auch in der Birkenstraße. Mit Konfettiregen in Grün-Silber, den Teamfarben der Flippo Baskets Göttingen, feierten die Göttinger Fans den knappen Sieg ihres Teams über Aufsteiger USC Heidelberg. Unter den 300 Zuschauern hatten sie die klare Mehrheit. „Bei dem Spiel war es hier in der Birkenstraße noch voller als bei den anderen“, sagte Annika Lehmann. Als Teil der Red-Pepper-Cheerleader des TKH hatte sie auch alle Zuschauer im Blick.

Kelterner heizen die Halle mit Trommeln an

Seine Freude am Season-Opening hatte Patrick Unger – zumindest in seiner Rolle als Frauen-Bundestrainer. In seinem Job als Marburger Vereinstrainer musste er eine 61:76-Pleite gegen die Nördlingen Angels einstecken. „Aber als Bundestrainer ist das top hier. Man sieht alle Teams, kann mit allen Trainern sprechen“, sagte Unger. Den Oberfan aber hatten die Kelterner Frauen dabei. Berno Herzog hämmerte unaufhörlich auf seine zwei Riesentrommeln ein und führte sein Team damit zum 86:38-Triumph über die Saarlouis Royals. Fairer Sportsmann war er dennoch. „Marburg und Saarlois hatten ihre Trommeln vergessen. Ich habe immer drei im Auto. Da habe ich eine ausgeliehen“, sagte Herzog. „Schließlich kennt man sich doch untereinander.“