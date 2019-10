Bundestrainer Prokop lobt Böhm: „Fabian als Kapitän in Hannover enorm gereift“

Alles ist angerichtet für ein großes Fest in der Tui-Arena. Dort steigt am 26. Oktober die zentrale Veranstaltung zum Tag des Handballs, unter anderem mit den Länderspielen Deutschland gegen Kroatien sowohl bei den Männern (14.30 Uhr) als auch bei den Frauen (17.30 Uhr). „Wir rechnen mit 10 000 Besuchern, es gibt nur noch wenige Restkarten“, sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann. Mit dabei im Kader von Bundestrainer Christian Prokop sind auch Fabian Böhm und Timo Kastening von der TSV Hannover-Burgdorf.

Zu dieser Resonanz trägt die aktuelle Begeisterung in Hannover bei. „Das hiesige Publikum ist sehr begeisterungsfähig“, lobten die DHB-Vertreter. „Aber wir müssen natürlich auch den gestiegenen Ansprüchen gerecht werden.“ Damit spielten sie auf die Erfolgsserie der Recken an, die als aktueller Tabellenführer in elf Tagen auch auf dem Parkett der Tui-Arena präsent sein werden. Bundestrainer Christian Prokop nominierte Fabian Böhm und Timo Kastening von der TSV Hannover-Burgdorf für die Duelle mit Kroatien (am 23. Oktober sind weitere Begegnungen der Männer und Frauen in Zagreb angesetzt). „Fabian ist ein Kämpfer, er hat eine enorme Stärke im Eins-gegen-eins-Spiel“, lobte Prokop. „Und er ist als Kapitän in Hannover enorm gereift.“